Итоговые анализы на коронавирус у эвакуированных из КНР в Тюмень отрицательные

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоговые анализы эвакуированных из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью отрицательные, коронавирусной инфекции у них нет. Об этом сообщила журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Ранее сообщалось, что анализы проб на коронавирусную инфекцию проводятся параллельно в тюменском НИИ краевой инфекционной патологии и в новосибирском научном центре "Вектор". Первые пробы, взятые у эвакуированных, не выявили у них коронавирусной инфекции.

"Тюменское НИИ предоставило результаты анализов, все отрицательные", - сказала она, уточнив, что результаты от новосибирского "Вектора" будут предоставлены в течение полутора часов.