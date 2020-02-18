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Итоговые анализы на коронавирус у эвакуированных из КНР в Тюмень отрицательные

16:12 18.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоговые анализы эвакуированных из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью отрицательные, коронавирусной инфекции у них нет. Об этом сообщила журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Ранее сообщалось, что анализы проб на коронавирусную инфекцию проводятся параллельно в тюменском НИИ краевой инфекционной патологии и в новосибирском научном центре "Вектор". Первые пробы, взятые у эвакуированных, не выявили у них коронавирусной инфекции.

"Тюменское НИИ предоставило результаты анализов, все отрицательные", - сказала она, уточнив, что результаты от новосибирского "Вектора" будут предоставлены в течение полутора часов.

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