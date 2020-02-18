Госдума в заключительном чтении одобрила бесплатное горячее питание младшеклассников

16:32 Источник: RNS

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о бесплатном горячем питании учеников начальной школы не менее одного раза в день. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

24 октября прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает обеспечивать учеников начальной школы горячим питанием один раз в день. 13 февраля 2020 года законопроект прошел второе чтение.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил предоставлять в школах бесплатное горячее питание для младшеклассников. Такая мера начнет действовать в некоторых регионах с 1 сентября 2020 года, по всей России – в 2023 году. RNS