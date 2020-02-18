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Ливийская армия заявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна - ТВ

17:00 18.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи. Об этом сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабия".

Согласно заявлению, судно перевозило вооружения и боеприпасы.

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