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НОВОСТИ

Коронавирус выявлен у еще одного россиянина

17:40 18.02.2020 Источник: РОСБАЛТ

У еще одного россиянина — пассажира круизного лайнера Diamond Princess выявили коронавирус. Об этом сообщает посольство России в Японии. Заболевший — муж туристки, у которой ранее нашли коронавирус.

Сейчас мужчина, который чувствует себя нормально, находится в специализированном медучреждении, болезнь у него проходит без симптомов. Его супругу с учетом высокого риска инфицирования доставили в одну из больниц префектуры Канагава.  Росбалт

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