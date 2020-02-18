Коронавирус выявлен у еще одного россиянина

17:40 Источник: РОСБАЛТ

У еще одного россиянина — пассажира круизного лайнера Diamond Princess выявили коронавирус. Об этом сообщает посольство России в Японии. Заболевший — муж туристки, у которой ранее нашли коронавирус.

Сейчас мужчина, который чувствует себя нормально, находится в специализированном медучреждении, болезнь у него проходит без симптомов. Его супругу с учетом высокого риска инфицирования доставили в одну из больниц префектуры Канагава. Росбалт