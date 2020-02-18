В Москве появится электронный сервис по ежедневному информированию родителей о школьном меню

17:46

Родители в Москве скоро получат возможность каждый день получать информацию о меню своих детей в школах и детских садах. По словам председателя комиссии по образованию, науке и культуре столичной Общественной палаты Марии Лазутовой, горожане заинтересованы в том, чтобы получать информацию о рационе школьников и дошкольников.

«Мы предлагаем до мая разработать систему ежедневного информирования через приложение, в том числе, у нас также есть электронный дневник. Я думаю, будет дано поручение Департаменту информационных технологий, мы после заседания это согласуем», - заявила Лазутова, в ходе круглого стола, посвященного организации контроля качества питания в московских школах и детсадах. Сейчас сервис Московской электронной школы (МЭШ) «Проход и питание» позволяет родителям удаленно следить за тем, чем ребенок питается в школе, и не позволять ему покупать в буфете определенные (вредные для него) продукты.

Также на круглом столе было представлено исследование ВЦИОМ, согласно которому, качеством школьного питания оказались удовлетворены большинство родителей московских школьников – 68%, не довольны – 28%.