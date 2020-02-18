К концу 2020 - началу 2021 года завершится строительство трубопровода "Северный поток - 2" - Минэнерго

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэнерго РФ сохраняет прогнозы по срокам завершения строительства трубопровода "Северный поток - 2" и уверено, что он будет достроен. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Берлине заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

Чиновник напомнил, что российский трубоукладчик начал движение в сторону Европы. "На данный момент мы сохраняем свои прогнозы по срокам завершения "Северного потока - 2", - сказал он, отметив, что, "как ранее озвучивалось, проект будет завершен в конце текущего - начале следующего года". "Да, мы уверены, что проект будет завершен", - добавил Сорокин.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев - до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает, отмечал он.