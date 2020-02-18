Пребывание в составе Украины нанесло Крыму ущерб в сотни миллиардов долларов
19:30 18.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ущерб, нанесенный Крыму за 23 года нахождения в составе Украины, составил сотни миллиардов долларов, сообщил во вторник спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на заседании рабочей группы, созданной в крымском парламенте для оценки ущерба.
"Цена наших претензий очень велика, она будет исчисляться сотнями млрд долларов", - сообщил Константинов.
Он подчеркнул, что точная сумма будет выверена и уточнена для предъявления претензии. Константинов отметил, что в Крыму оказалась подорвана социальная инфраструктура, в том числе в плохом состоянии находились детские сады и школы, действия украинской стороны привели к повреждению системы мелиорации, нанесен ущерб экологии.
"Тяжелейшие невосполнимые потери, потому что не работали предприятия. Все выплаты пенсионерам, все социальные выплаты были грубейшим образом нарушены", - добавил Константинов.
Депутат Госдумы от Крыма, член думского комитета по финансовому рынку Андрей Козенко ранее сообщал, что сумма упущенных доходов крымского бюджета за 23 года нахождения в составе Украины может составлять порядка 690 млрд рублей.
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