Пребывание в составе Украины нанесло Крыму ущерб в сотни миллиардов долларов

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб, нанесенный Крыму за 23 года нахождения в составе Украины, составил сотни миллиардов долларов, сообщил во вторник спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на заседании рабочей группы, созданной в крымском парламенте для оценки ущерба.

"Цена наших претензий очень велика, она будет исчисляться сотнями млрд долларов", - сообщил Константинов.

Он подчеркнул, что точная сумма будет выверена и уточнена для предъявления претензии. Константинов отметил, что в Крыму оказалась подорвана социальная инфраструктура, в том числе в плохом состоянии находились детские сады и школы, действия украинской стороны привели к повреждению системы мелиорации, нанесен ущерб экологии.

"Тяжелейшие невосполнимые потери, потому что не работали предприятия. Все выплаты пенсионерам, все социальные выплаты были грубейшим образом нарушены", - добавил Константинов.

Депутат Госдумы от Крыма, член думского комитета по финансовому рынку Андрей Козенко ранее сообщал, что сумма упущенных доходов крымского бюджета за 23 года нахождения в составе Украины может составлять порядка 690 млрд рублей.