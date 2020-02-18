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Премьер Афганистана считает себя победителем на выборах и не признает другие результаты

21:30 18.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Афганистана и премьер-министр страны Абдулла Абдулла отказался признать итоги президентских выборов. Об этом сообщил во вторник телеканал "Толо ньюс".

"Объявленные результаты выборов для нас недействительны и неприемлемы", - заявил Абдулла, подчеркнув, что намерен сформировать свое "инклюзивное" правительство. Он добавил, что считает себя победителем.

Ранее во вторник действующий президент Афганистана Ашраф Гани был официально объявлен победителем на выборах главы государства. Согласно итоговым данным Независимой избирательной комиссии (НИК) страны, Гани получил 50,64% голосов избирателей, за него проголосовало более 923 тыс. граждан страны, имеющих право голоса и пришедших на избирательные участки. На втором месте оказался Абдулла Абдулла, набрав 39,52% голосов, за ним следует экс-премьер и бывший лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр с результатом 3,85%.

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