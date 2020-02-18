Сурков освобожден от должности помощника президента РФ
20:30 18.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Сурков был назначен помощником президента России в сентябре 2013 года. Курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. После государственного переворота на Украине зимой 2014 года стал также курировать украинское направление и вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Принимал участие в подготовке встреч "нормандской четверки", осуществлял с российской стороны контакты с представителями Госдепартамента США Викторией Нуланд и Куртом Волкером по вопросам украинского кризиса.
На минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что теперь украинскую тему в Кремле будет курировать заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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