Расследование дела о подготовке подростками терактов взял на контроль председатель СК
22:30 18.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о подготовке подростками терактов в учебных заведениях Керчи. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю принять к производству уголовное дело, возбужденное следственными органами УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении двоих молодых людей 2003 и 2004 годов рождения (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Ход расследования уголовного дела поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России", - сказала Петренко.
Также Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия и установить причины и условия, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних.
Во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили ТАСС, что в Керчи пресечена подготовка терактов в двух образовательных учреждениях, которую осуществляли местные жители 2003 года рождения и 2004 года рождения, являющиеся сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. У задержанных дома изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные через интернет, и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств подростки проводили на домашних животных.
НОВОСТИ
- 21:30 18.02.2020
- Премьер Афганистана считает себя победителем на выборах и не признает другие результаты
- 20:30 18.02.2020
- Сурков освобожден от должности помощника президента РФ
- 19:30 18.02.2020
- Пребывание в составе Украины нанесло Крыму ущерб в сотни миллиардов долларов
- 18:30 18.02.2020
- К концу 2020 - началу 2021 года завершится строительство трубопровода "Северный поток - 2" - Минэнерго
- 17:46 18.02.2020
- В Москве появится электронный сервис по ежедневному информированию родителей о школьном меню
- 17:40 18.02.2020
- Коронавирус выявлен у еще одного россиянина
- 17:12 18.02.2020
- ФСБ пресекла в Керчи теракты, готовившиеся подростками в образовательных учреждениях
- 17:00 18.02.2020
- Ливийская армия заявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна - ТВ
- 16:32 18.02.2020
- Госдума в заключительном чтении одобрила бесплатное горячее питание младшеклассников
- 16:12 18.02.2020
- Итоговые анализы на коронавирус у эвакуированных из КНР в Тюмень отрицательные
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать