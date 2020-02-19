До пяти градусов тепла ожидается в Москве в среду, 19 февраля

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, местами небольшие осадки и до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 3-5 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.