Дональд Трамп сказал, что поедет на Олимпиаду в Токио "если сможет"

08:00 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что может поехать на токийскую Олимпиаду летом 2020 года, однако решение по этому вопросу пока не принято.

"Мы примем решение. Но его еще нет. Это возможно. Мы постараемся, если сможем", - цитируют президента журналисты президентского пула. Трамп сообщил, что приглашение от премьер-министра Японии Синдзо Абэ получено.