Дональд Трамп сказал, что поедет на Олимпиаду в Токио "если сможет"
08:00 19.02.2020 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп заявил, что может поехать на токийскую Олимпиаду летом 2020 года, однако решение по этому вопросу пока не принято.
"Мы примем решение. Но его еще нет. Это возможно. Мы постараемся, если сможем", - цитируют президента журналисты президентского пула. Трамп сообщил, что приглашение от премьер-министра Японии Синдзо Абэ получено.
НОВОСТИ
- 07:30 19.02.2020
- До пяти градусов тепла ожидается в Москве в среду, 19 февраля
- 07:15 19.02.2020
- Майкл Блумберг собирается продать свое новостное агентство, если займет пост президента США - СМИ
- 07:00 19.02.2020
- Граждан Росси и СНГ сегодня отпускают из карантина под Тюменью по домам
- 22:30 18.02.2020
- Расследование дела о подготовке подростками терактов взял на контроль председатель СК
- 21:30 18.02.2020
- Премьер Афганистана считает себя победителем на выборах и не признает другие результаты
- 20:30 18.02.2020
- Сурков освобожден от должности помощника президента РФ
- 19:30 18.02.2020
- Пребывание в составе Украины нанесло Крыму ущерб в сотни миллиардов долларов
- 18:30 18.02.2020
- К концу 2020 - началу 2021 года завершится строительство трубопровода "Северный поток - 2" - Минэнерго
- 17:46 18.02.2020
- В Москве появится электронный сервис по ежедневному информированию родителей о школьном меню
- 17:40 18.02.2020
- Коронавирус выявлен у еще одного россиянина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать