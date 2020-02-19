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НОВОСТИ

Россия вновь сократила вложения в госбумаги США

09:20 19.02.2020 Источник: РБК

Россия в декабре прошлого года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем ($11,491 млрд) примерно на $1,5 млрд – до $9,974 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов США.

Максимальный объем вложений России в госдолг США был в октябре 2010 года — $176,3 млрд, в декабре 2014-го — на фоне введенных санкций после вхождения Крыма в состав России — они упали ниже $100 млрд. Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг: так, в апреле Москва избавилась от своего портфеля сразу на $47,5 млрд, что составляло почти половину ценных бумаг казначейства США у России, через месяц эта отметка достигла $15,9 млрд. Спустя год — в апреле 2019-го — Россия сократила вложения в госбумаги США до $12,136 млрд.  РБК

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