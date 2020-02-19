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НОВОСТИ

В РФ закрывается в разы больше компаний, чем появляется новых - аналитики

10:00 19.02.2020 Источник: Lenta.ru

Российский бизнес в 2019 году стал чаще «умирать», подсчитали в исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») аналитики компании FinExpertiza. Они сопоставили число новых компаний с количеством закрывшихся.

По подсчетам авторов, в прошлом году закрылось в 2,3 раза больше предприятий, чем открылось, — 611,8 тысячи против 264,6 тысячи.

Такая тенденция наблюдается последние три года — с момента начала сбора данных. В 2017 году закрылось 510,7 тысячи компаний против 359,4 открывшихся (преобладание в 1,4 раза), в 2018-м — 622,1 тысячи против 290,2 тысячи (2,14 раза).

Таким образом, за последние три года в России количество действующих компаний совокупно снизилось на 680 тысяч, или на 18 процентов. Более половины закрывшихся предприятий к этому моменту работали больше года, 48 тысяч компаний имели стаж свыше пяти лет.

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