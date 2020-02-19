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НОВОСТИ

Английские врачи смогут отказываться от пациентов, которые проявили по отношению к медикам сексизм или расизм

10:20 19.02.2020 Источник: Эхо Москвы

В Англии врачам разрешили отказываться от пациентов, которые проявили по отношению к медикам сексизм или расизм. Об этом говорится в правилах, разработанных Национальной службой здравоохранения.

Речь идет о случаях, не требующих экстренной помощи.  Эхо Москвы

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