Английские врачи смогут отказываться от пациентов, которые проявили по отношению к медикам сексизм или расизм
10:20 19.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Речь идет о случаях, не требующих экстренной помощи. Эхо Москвы
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