0
0
80
НОВОСТИ

Риторика Саакашвили в адрес Путина стала одной из причин войны с Грузией - Волкер

10:32 19.02.2020 Источник: Lenta.ru

Жесткая риторика бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в адрес лидера России Владимира Путина стала одной из причин войны 2008 года. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

По его мнению, Путин крайне нервно и агрессивно реагировал на заявления и действия Саакашвили. «Нынешнее правительство Грузии избрало другую риторику в общении с Россией. Но это не значит, что в Тбилиси сдали оккупированные территории или забыли о российской агрессии», — добавил Волкер.

Он отметил, что Саакашвили сделал много хорошего для своей страны: провел реформы и эффективно строил отношения с США и европейскими государствами.

В августе 2018 года бывший президент Грузии заявил, что пытался предотвратить войну с Россией. По словам Саакашвили, на встрече с Путиным в феврале 2008-го он рассказал о готовности подписать «меморандум» об отказе от НАТО и любых иностранных баз взамен на «вечный мир» между Москвой и Тбилиси.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:05 19.02.2020
Температура в Москве бьет абсолютный рекорд второй день подряд
0
0
11:00 19.02.2020
Депутат Баталина займет пост заместителя министра труда и соцзащиты
0
18
10:20 19.02.2020
Английские врачи смогут отказываться от пациентов, которые проявили по отношению к медикам сексизм или расизм
0
89
10:05 19.02.2020
США поставляют оружие сирийским боевикам - МО РФ
0
119
10:00 19.02.2020
В РФ закрывается в разы больше компаний, чем появляется новых - аналитики
0
131
09:32 19.02.2020
В Конституции может быть обозначена процедура лишения неприкосновенности экс-президента
0
173
09:20 19.02.2020
Россия вновь сократила вложения в госбумаги США
0
178
09:05 19.02.2020
Сертификат на маткапитал можно будет получить уже при выписке из роддома - Силуанов
0
197
09:00 19.02.2020
Россия приостановила въезд в страну граждан Китая
0
197
08:40 19.02.2020
Две новые линии метро построят в Москве к 2028 году
0
243

Возврат к списку