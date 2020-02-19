Депутат Баталина займет пост заместителя министра труда и соцзащиты

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат-единоросс Ольга Баталина "в самое ближайшее время" перейдет в правительство на должность заместителя министра труда и соцзащиты, сообщил ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Да, действительно, такое решение принято. Ольга Юрьевна получила предложение идти на пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ", - сказал он. По его словам, ее переход в кабмин произойдет в самое ближайшее время.