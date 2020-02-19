В Госдуме поддержали запрет на закупку иностранной мебели для госучреждений

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме одобрили запрет на закупку иностранной мебели для госучреждений. Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России обратилась в правительство с просьбой вернуть эту ограничительную меру.

Председатель комитета ГД по предпринимательству Сергей Жигарев в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что отечественные производители способны заменить иностранную продукцию.

«Малый и средний бизнес уже перешёл планку 3 трлн рублей по госзакупкам. Что касается мебели, да, безусловно, для госучреждений, я считаю, это должна быть российская. Но здесь надо поднимать вопрос о качестве: вводить ГОСТ не как, какой-то значок, который просто отмечает или как бы наводит память о прошлом, а чтобы действовали жёсткие стандарты и квалификационный отбор. Чтобы российский производитель не почувствовал себя настолько вольготно, что в ущерб качественной мебели поставлял бы некачественную».

По словам Жигарева, количество экспортируемой российской древесины превышает количество перерабатываемой.

«Поставляя древесину в Китай, Финляндию, в Швецию, мы потом у них же закупаем по сути сделанную из нашей древесины готовую продукцию, тем самым оставляя львиную долю добавочной стоимости в этих странах. Поэтому я считаю, что это [запрет на импорт — прим. ГМ] наоборот будет качественный толчок к тому, чтобы делали мебель у нас в РФ. Мы же не говорим о том, что компании, которые будут её производить, будут на 100% российскими. Пожалуйста, эту мебель может производить даже IKEA, но на территории РФ».

Запрет на закупку иностранной мебели для муниципальных и государственных нужд действовал с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2019 года.