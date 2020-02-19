Охват тестирования на ВИЧ в РФ достиг почти 28% в 2019 г. - Минздрав РФ
12:32 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Охват тестирования на ВИЧ в России достиг в 2019 году 27,8% населения, более 40,8 млн человек узнали свой ВИЧ-статус, сообщила в среду директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Министерства здравоохранения РФ Наталья Костенко на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме.
"В 2019 году охват тестирования на ВИЧ достиг 27,8%, то есть более 40,8 млн человек установили свой ВИЧ-статус. На 6,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Необходимо отметить, что это один из самых высоких показателей в мире", - сказала она. Охват тестирования на ВИЧ в 2018 году составлял 25,9%.
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