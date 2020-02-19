Статус беженца Павленского во Франции могут пересмотреть

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Во Франции заявили о возможном пересмотре статуса беженца Петра Павленского. Такой вопрос могут поставить после окончания судебного разбирательства.

Об этом заявил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

В эфире радиостанции France Inter он отметил, что Павленский проходит по делу о драке и о распространении интимного видео.

Петра Павленского и его подругу задержали после публикации интимных видео с участием теперь уже бывшего претендента на пост мэра Парижа от президентской партии Бенжамена Гриво. Он снял свою кандидатуру. Вместо него на выборы пойдёт министр здравоохранения Аньез Бузин. Против Павленского ведётся расследование на предмет вмешательства в личную жизнь. Кроме того, в отношении художника идёт предварительное следствие по делу о драке, которая произошла 31 декабря прошлого года. Говорит Москва