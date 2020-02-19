РФ продолжит контакты с Турцией, чтобы избежать нагнетания ситуации в Идлибе - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжит контакты с турецкой стороной, чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться по пути дальнейшего нагнетания. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы намерены дальше использовать наши рабочие контакты с турецкими коллегами с тем, чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться по пути дальнейшего нагнетания", - сказал он.