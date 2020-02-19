До конца года бесплатным Wi-Fi обеспечат все крупные больницы Москвы
14:52 19.02.2020
«Мы запустили проект по развитию сети Wi-Fi и прорабатываем возможность улучшения качества связи в московских городских больницах, - отмечает Анастасия Ракова. - Стабильный доступ в интернет очень важен для пациентов — они могут общаться с близкими, а также следить за ходом лечения в своей электронной медицинской карте, куда будут автоматически подгружаться результаты исследований, анализов и заключения врачей. Больница имени С.И. Спасокукоцкого — первый подключенный в рамках программы стационар».
Сейчас в больнице им. Спасокукоцкого размещено около 300 точек доступа к Wi-Fi, что позволяет после аутентификации зайти в интернет на всей территории клиники. «Возможность в любое время получить доступ в интернет обеспечивает комфорт пациентов и повышает их лояльность к медицинской организации, что в конечном счете благоприятно сказывается на ее микроклимате в целом, - говорит главврач ГКБ им. Спасокукоцкого Алексей Погонин. - Например, пациенты могут почитать отзывы о своем враче или больнице, оставить отзыв на сайте организации, воспользоваться мобильными приложениями, пообщаться в социальных сетях, а иногородним пациентам WiFi дает возможность в любое время поговорить со своими близкими. Ведь не секрет, что позитивно настроенные пациенты идут на поправку».
Доступ к беспроводному интернету позволит пациентам общаться с родственниками, друзьями и коллегами, а также оставлять отзывы о лечении и работе врачей.
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