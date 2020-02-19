Эстония отказалась ратифицировать пограничный договор с РФ - СМИ
17:00 19.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Эстония отказалась ратифицировать пограничный договор с Россией. Республика будет отталкиваться от Тартуского договора, который был подписан сто лет назад, — сказал министр иностранных дел страны Урмас Рейнсаалу. Согласно Тартускому договору, Эстония получала часть псковской области и Ивангород. В Москве рассматривают это соглашение как не имеющее юридической силы. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 16:32 19.02.2020
- В Екатеринбурге казаки начали выявлять признаки коронавируса у мигрантов из Китая
- 16:12 19.02.2020
- С 1 апреля в России социальные пенсии будут проиндексированы на 6%
- 16:00 19.02.2020
- Искусственный интеллект в ЕС будет обучаться только на европейских ценностях - ЕК
- 15:32 19.02.2020
- Франция перестанет принимать иностранных имамов для службы в мечетях
- 15:12 19.02.2020
- Турция готова задействовать всю боевую мощь при операции в Идлибе - Эрдоган
- 15:00 19.02.2020
- Путин рассказал, что его зарплата - не самая большая в стране
- 14:52 19.02.2020
- До конца года бесплатным Wi-Fi обеспечат все крупные больницы Москвы
- 14:32 19.02.2020
- На борту круизного лайнера в Японии зафиксировано 79 новых случаев заражения коронавирусом
- 14:12 19.02.2020
- РФ поддерживает Сирию, которая отвечает на неприемлемые провокации в Идлибе - Лавров
- 14:00 19.02.2020
- РФ напечатает деньги для Венесуэлы - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать