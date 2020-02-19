Эстония отказалась ратифицировать пограничный договор с РФ - СМИ

17:00 Источник: Эхо Москвы

Эстония отказалась ратифицировать пограничный договор с Россией. Республика будет отталкиваться от Тартуского договора, который был подписан сто лет назад, — сказал министр иностранных дел страны Урмас Рейнсаалу. Согласно Тартускому договору, Эстония получала часть псковской области и Ивангород. В Москве рассматривают это соглашение как не имеющее юридической силы. Эхо Москвы