Оплатить детские занятия можно в мобильном приложении «Госуслуги Москвы»
18:30 19.02.2020 Источник: НГ-Online
Функционал мобильного приложения «Госуслуги Москвы» расширен и теперь позволяет москвичам платить за посещение детских кружков, спортивных секций и домов творчества. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, важно, чтобы в приложении важнейшие городские онлайн-сервисы были всегда под рукой.
Выставленные счета за кружки и секции можно найти в разделе «Мои начисления» каталога услуг во вкладке «Образование». Родителям предварительно нужно ввести в личном кабинете на mos.ru данные своего паспорта и СНИЛС, а также данные СНИЛС и свидетельства о рождении ребенка.
В приложении можно будет увидеть название кружка, получить полную информацию о платеже и дату его выставления. Оплачивать кружки и секции можно банковской картой, со счета мобильного телефона или при помощи Apple Pay.
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