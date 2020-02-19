Оплатить детские занятия можно в мобильном приложении «Госуслуги Москвы»

18:30 Источник: НГ-Online

Функционал мобильного приложения «Госуслуги Москвы» расширен и теперь позволяет москвичам платить за посещение детских кружков, спортивных секций и домов творчества. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, важно, чтобы в приложении важнейшие городские онлайн-сервисы были всегда под рукой.

Выставленные счета за кружки и секции можно найти в разделе «Мои начисления» каталога услуг во вкладке «Образование». Родителям предварительно нужно ввести в личном кабинете на mos.ru данные своего паспорта и СНИЛС, а также данные СНИЛС и свидетельства о рождении ребенка.

В приложении можно будет увидеть название кружка, получить полную информацию о платеже и дату его выставления. Оплачивать кружки и секции можно банковской картой, со счета мобильного телефона или при помощи Apple Pay.