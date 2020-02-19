США хотят уговорить покупателей отказаться от венесуэльской нефти
19:30 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты намерены уговаривать покупателей нефти Венесуэлы в Азии сокращать закупки венесуэльского черного золота. Об этом сообщил в среду во время телефонного брифинга для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
Как утверждал дипломат, аппарат которого входит в структуру Госдепартамента, "основные потребители венесуэльской нефти находятся в Азии". По его словам, США будут уговаривать их "сократить потребление венесуэльской нефти". "Мы призываем потребителей венесуэльской нефти обратиться к другим [источникам]. Я считаю, что любая благоразумная компания начнет отказываться от венесуэльской нефти, поскольку она стремится думать о поставках нефти до конца 2020 года", - сказал Абрамс.
Он также сообщил, что американские санкции не распространяются на тех, кто закупает венесуэльскую нефть, не имея информации о ее происхождении, а также не ведет дела с компанией Rosneft Trading ("Роснефть трейдинг"). "Те, кто закупает венесуэльскую нефть, не зная, откуда она, а также совсем не ведет дела с Rosneft Trading не может подпасть под нарушение [американских санкций]", - рассказал дипломат. Он добавил, что введенные во вторник рестрикции "являются сигналом, что будет [введено] еще больше" ограничений.
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