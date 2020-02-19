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НОВОСТИ

Несмотря на коронавирус подготовка к ОИ-2022 в Пекине идет по плану - оргкомитет

20:30 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине ведет подготовку к соревнованиям по плану, несмотря на трудности, возникшие из-за вспышки заболевания, вызванной новым коронавирусом, на территории КНР. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на оргкомитет Игр.

В понедельник оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады в Пекине провел видеоконференцию с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с подготовкой к Играм на фоне ситуации в стране.

"После вспышки [заболевания] президент МОК Томас Бах направил письма в Олимпийский комитет Китая, в которых выразил уверенность, что подготовка к Играм не пострадает. Хуан Антонио Самаранч - младший (член МОК, сын седьмого президента организации Хуана Антонио Самаранча - прим. ТАСС) высоко оценил усилия Китая по сдерживанию эпидемии и выразил уверенность в победе над ней. Хотя мы не встречались лично в последние дни, оргкомитет поддерживает тесные связи с Самаранчем-младшим, [Кристофом] Дуби (исполнительный директор МОК - прим. ТАСС) и другими представителями МОК, сообщая о важных новостях по ситуации", - заявил заместитель мэра Пекина и вице- президент оргкомитета Игр Чжан Цзяньдун.

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