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Замглавы Пентагона Джон Руд уволен Трампом

21:30 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке заместителя министра обороны США по политическим делам Джона Руда. Соответствующее сообщение он разместил в среду на своей странице в "Твиттере".

"Я хотел бы поблагодарить Джона Руда за его службу нашей стране и пожелать ему удачи в дальнейших начинаниях", - написал Трамп, разместив также ссылку на сообщение агентства Блумберг, в котором говорилось, что Руд "ушел под давлением тех, кто потерял уверенность в его способности проводить политику Трампа".

В распространенном пресс-службой Пентагона заявлении говорится, что временно исполняющим обязанности заместителя министра обороны по политическим делам после ухода Руда станет Джеймс Андерсон.

Согласно тексту прошения об отставке, распространенному американскими СМИ, Руд ушел не по собственному желанию, а был, по сути, уволен Трампом. "Господин президент, как я понял со слов министра [обороны Марка] Эспера, вы потребовали моей отставки с должности заместителя министра обороны по политическим делам. <...> по этой причине я по вашему требованию ухожу в отставку с 28 февраля 2020 года", - говорится в документе. Руд, однако, благодарит президента за предоставленную ему возможность "внести вклад в служение стране".

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