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Пересмотренный план оказания помощи Сирии обойдется в 500 млн долларов - зам генсека ООН

22:30 19.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок намерен в ближайшее время представить пересмотренный план оказания гуманитарной помощи населению на северо-западе Сирии на сумму 500 млн долларов. С таким заявлением он выступил в среду на заседании Совета Безопасности ООН.

"Гуманитарные операции продолжаются, но нынешнего объема помощи недостаточно, - заявил он. - 6 февраля я проинформировал Совет Безопасности о необходимости предоставить 36 млн долларов на оказание помощи перемещенным лицам на предстоящие шесть месяцев, однако сейчас очевидно, что этого недостаточно. В ближайшие несколько дней мы представим пересмотренный план, предусматривающий оказание помощи на сумму 500 млн долларов для 1,1 млн человек".

По словам Лоукока, "рассматриваются все возможности по расширению гуманитарной помощи на северо-западе Сирии". "Мы обсуждаем с Турцией возможность открытия пунктов пропуска на границе в течение семи дней в неделю, - добавил он. - Мы обратились к правительству в Сирии за разрешением на то, чтобы оценить ситуацию в тех районах, которые перешли под контроль правительства".

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