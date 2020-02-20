Более триллиона бюджетных рублей по итогам 2019 г оказались неосвоенными

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году, согласно последним данным, оказались исполнены только на 94,5%, неосвоенными остались 1,12 трлн рублей. Об этом журналистам сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Год отличается от всех предыдущих. Хотя у нас и увеличились расходы федерального бюджета, вместе с тем процент исполнения оказался одним из самых маленьких за все годы - как по общему исполнению бюджета, которое составило около 94,5%, так и по исполнению федеральной адресной инвестиционной программы, которая исполнена на 76%, то о есть ниже, чем когда-либо", - сказал Кудрин.

"Самые серьезные, как мне кажется, неисполнения связаны с недоисполнением расходов в размере 1,122 трлн рублей, по последним данным. Буквально сегодня мы сверились окончательно", - добавил глава Счетной палаты.