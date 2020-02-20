Более триллиона бюджетных рублей по итогам 2019 г оказались неосвоенными
07:00 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году, согласно последним данным, оказались исполнены только на 94,5%, неосвоенными остались 1,12 трлн рублей. Об этом журналистам сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Год отличается от всех предыдущих. Хотя у нас и увеличились расходы федерального бюджета, вместе с тем процент исполнения оказался одним из самых маленьких за все годы - как по общему исполнению бюджета, которое составило около 94,5%, так и по исполнению федеральной адресной инвестиционной программы, которая исполнена на 76%, то о есть ниже, чем когда-либо", - сказал Кудрин.
"Самые серьезные, как мне кажется, неисполнения связаны с недоисполнением расходов в размере 1,122 трлн рублей, по последним данным. Буквально сегодня мы сверились окончательно", - добавил глава Счетной палаты.
НОВОСТИ
- 08:15 20.02.2020
- Двое пожилых пассажиров Diamond Princess умерли, у них был ранее обнаружен коронавирус
- 08:00 20.02.2020
- Авиапроисшествие: В Магадане Ан-2 совершил жесткую посадку, есть пострадавшие
- 07:45 20.02.2020
- Военные России и США продолжают тесные контакты по Сирии - ЦКВС США
- 07:25 20.02.2020
- Путин о "тандеме" с Медведевым: Да ничего не распалось...
- 07:20 20.02.2020
- Дмитрий Медведев заранее знал об отставке правительства - Путин
- 07:10 20.02.2020
- Британским клиентам Google теперь придется жить по американским законам о защите данных
- 07:05 20.02.2020
- Глава Счетной палаты надеется, что новое правительство не допустит такого сильного неисполнения бюджета
- 22:30 19.02.2020
- Пересмотренный план оказания помощи Сирии обойдется в 500 млн долларов - зам генсека ООН
- 21:30 19.02.2020
- Замглавы Пентагона Джон Руд уволен Трампом
- 20:30 19.02.2020
- Несмотря на коронавирус подготовка к ОИ-2022 в Пекине идет по плану - оргкомитет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать