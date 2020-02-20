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Глава Счетной палаты надеется, что новое правительство не допустит такого сильного неисполнения бюджета

07:05 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил надежду, что новое правительство не допустит в текущем году такого сильного неисполнения бюджета, как в прошлом. Как он заявил журналистам, премьер- министр РФ Михаил Мишустин дал поручение разобраться в причинах триллионного неисполнения бюджета за 2019 год и даже назвать виновных.

"Надеюсь, что правительство новое более активно возьмется за исполнение тех обязательств, которые уже у государства есть, и такого неисполнения не допустит. Знаю, что настрой этого правительства такой, что, надеюсь, многие обязательства будут исполнены более полно", - сказал Кудрин журналистам. По данным Счетной палаты, неисполнение расходов бюджета в 2019 году составило 1,12 трлн руб.

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