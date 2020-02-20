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Авиапроисшествие: В Магадане Ан-2 совершил жесткую посадку, есть пострадавшие

08:00 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Всего на борту находилось 12 человек и 2 члена экипажа, которые самостоятельно покинули воздушное судно. В результате происшествия, предварительно, пострадали 7 человек", - сказали в МЧС.

В пресс-службе добавили, что информация о том, что на аэродроме Магадан-13 при взлете совершил жесткую посадку частный самолет Ан-2, поступила в 02:45. На месте работают оперативные службы, выясняя причины произошедшего. Всего привлечено 48 человек и 15 единиц техники.

По предварительной информации спасателей, высота падения составила около 10 метров. Воздушное судно должно было вылететь в поселок Сеймчан в Магаданской области. По данным синоптиков, погода на аэродроме ясная и солнечная.

Ошибка пилота могла привести к жесткой посадке самолета Ан-2 в Магадане. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Среди версий рассматривается ошибка пилотирования при взлете", - сказал собеседник агентства. "По предварительным данным, самолет проходил предполетный осмотр и подготовку, нареканий не было. Сейчас эта информация уточняется", - сказал источник.

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