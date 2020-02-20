В кальянных германского города застрелили восемь человек

09:05 Источник: РБК

Восемь человек погибли, пять получили огнестрельные ранения различной степени тяжести в немецком городе Ханау. Как сообщает Bild, неизвестные напали на посетителей двух кальянных.

По информации издания, бары находились в разных районах города. Нападавшие передвигались между ними на черном автомобиле. Стрелявшие скрылись с места происшествия. Их мотивы пока неизвестны.

Ханау – город с населением в 100 тысяч человек, недалеко от Франкфурта-на-Майне. РБК