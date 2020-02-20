Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым
10:20 20.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома. Рядом, по сообщению полиции, обнаружено еще одно тело. Предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау.
На данный момент нет указаний на то, что сообщников могло быть больше, — полагают в правоохранительных органах.
В ночь на четверг злоумышленник атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау. В результате погибли восемь человек, еще пятеро получили ранения. Убийца действовал в одиночку. Эхо Москвы
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