10:20 Источник: Эхо Москвы

Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома. Рядом, по сообщению полиции, обнаружено еще одно тело. Предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау.

На данный момент нет указаний на то, что сообщников могло быть больше, — полагают в правоохранительных органах.

В ночь на четверг злоумышленник атаковал две кальянные и букмекерскую контору в Ханау. В результате погибли восемь человек, еще пятеро получили ранения. Убийца действовал в одиночку. Эхо Москвы