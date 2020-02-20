На Аляске оценили потери рыболовной отрасли от введенного Россией продэмбарго
10:32 20.02.2020 Источник: РБК
Оценки потерь, которые рыбаки американского штата Аляска понесли из-за введенного Россией в 2014 году продэмбарго, приведены в имеющемся у РБК февральском обзоре Института маркетинга морепродуктов Аляски (Alaska Seafood Marketing Institute, ASMI). О выводах ASMI сообщило также местное издание Anchorage Daily News.
До введения продэмбарго в 2010–2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год, указано в обзоре ASMI. Россия ввозила в основном добытую на Аляске лососевую икру, а также замороженного лосося и сурими минтая — полуфабрикат, из которого, в частности, делают крабовые палочки.
В 2013 году экспорт с Аляски был рекордным и достиг $61,3 млн, при этом 76,4% поставок в денежном выражении тогда пришлось на долю красной икры.
Когда 7 августа 2014 года Россия в ответ на санкции стран ЕС и США запретила ввозить из этих стран продовольствие, под эмбарго попали практически все виды рыбы и морепродуктов. Исключением стали рыбные консервы, но консервированный лосось, который производится на Аляске, не поставляется в Россию в значительных количествах, указывает ASMI.
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