Ситуация в Идлибе "нанесла ущерб" сочинскому и астанинскому процессам - глава МИД Турции
11:00 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обострение ситуации в Идлибе нанесло ущерб договоренностям по Сирии, которые были достигнуты на переговорах в Астане и Сочи. Такое предположение высказал в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу ТРТ.
"Мы не можем сказать, что сочинский и астанинский [процессы] перестали действовать, но мы можем сказать, что им был нанесен ущерб. Теперь мы сделаем все возможное, чтобы остановить режим [президента Сирии Башара] Асада как за столом переговоров, так и на месте", - указал глава МИД Турции. По мнению министра, "нападения режима [президента Сирии Башара Асада] осложняют выполнение условий сочинских и астанинских соглашений".
По словам Чавушоглу, Турция намерена усилить контакты с Россией по вопросу Идлиба. "Мы передали российской стороне наши соображения, в предстоящий период усилим наши контакты, - отметил он. - Мы не достигли желаемых результатов, поэтому, возможно, состоится встреча президентов [Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина]".
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