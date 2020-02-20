Суд в Москве арестовал шестерых граждан Киргизии за создание экстремистской организации
11:05 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд арестовал до 17 марта шестерых граждан Республики Киргизия. Среди них - Айбек Мамажунусов, Мурзы Кушуев, Айбек Халматов, Асан Уулу, Калбаев Артык, Козонов Алтынбек. Все они подозреваются по ч.1 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества")", - сказали в пресс-службе.
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