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Великобритания, ФРГ, Турция и Франция работают над проведением нового саммита по Сирии

11:20 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания, Германия, Турция и Франция прорабатывают возможность проведения второго четырехстороннего саммита по Сирии. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу ТРТ.

"В настоящее время идет проработка возможной даты проведения саммита между Германией, Францией, Турцией и Великобританией", - отметил глава МИД республики.

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