МКБ: факторинговый портфель в России вырастет до 1 трлн рублей к концу года

11:57

Факторинговый портфель в России увеличится до 1 трлн рублей до конца нынешнего года, прогнозирует Московский кредитный банк (МКБ). Этот результат поддержит тенденцию, характерную для 2019 года, который стал одним из самых успешных для рынка факторинга РФ. Темпы роста в прошлом году составили 32%, портфель продукта достиг 800 млрд рублей. Объем выплаченного финансирования по факторинговым контрактам вырос на 20%, этот показатель достиг 3 трлн рублей, составив практически 3% от валового внутреннего продукта России.



Подобный рост связывают с несколькими важными трендами: ростом факторинга в регионах, активной цифровизацией продукта, а также снижением его стоимости. «Сейчас в России кредитные деньги дешевеют, - отмечает директор департамента факторинга Кирилл Покровский. - Даже более ярко это проявляется в факторинге. Ставки по факторингу сравнялись со ставками по кредитованию, а по некоторым кейсам могут быть ниже, чем ставка кредитования. Меняется и механизм продукта – он уже трансформируется из механизма финансирования дебиторской задолженности в механизм обеспечения финансирования цепочки продаж, –– Мы думаем, что к концу 2020 года должны превысить значимую для рынка цифру в 1 трлн рублей портфеля. Еще два-три года поддерживать текущие темпы роста будет реально».

