МКБ: факторинговый портфель в России вырастет до 1 трлн рублей к концу года
11:57 20.02.2020
Подобный рост связывают с несколькими важными трендами: ростом факторинга в регионах, активной цифровизацией продукта, а также снижением его стоимости. «Сейчас в России кредитные деньги дешевеют, - отмечает директор департамента факторинга Кирилл Покровский. - Даже более ярко это проявляется в факторинге. Ставки по факторингу сравнялись со ставками по кредитованию, а по некоторым кейсам могут быть ниже, чем ставка кредитования. Меняется и механизм продукта – он уже трансформируется из механизма финансирования дебиторской задолженности в механизм обеспечения финансирования цепочки продаж, –– Мы думаем, что к концу 2020 года должны превысить значимую для рынка цифру в 1 трлн рублей портфеля. Еще два-три года поддерживать текущие темпы роста будет реально».
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