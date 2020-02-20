При стрельбе в немецком Ханау погибли пять выходцев из Турции - Anadolu

12:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ: при стрельбе в немецком Ханау погибли пять выходцев из Турции. Такие данные приводит агентство Anadolu. По его информации, нападавший оставил видео и письменное признание в преступлении.

Минувшей ночью неизвестный напал на две кальянные и букмекерскую контору в городе Ханау. В результате инцидента погибли девять человек, ранены четверо. Позднее преступник был найден мёртвым в своём доме. Говорит Москва