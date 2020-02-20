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НОВОСТИ

При стрельбе в немецком Ханау погибли пять выходцев из Турции - Anadolu

12:00 20.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ: при стрельбе в немецком Ханау погибли пять выходцев из Турции. Такие данные приводит агентство Anadolu. По его информации, нападавший оставил видео и письменное признание в преступлении.

Минувшей ночью неизвестный напал на две кальянные и букмекерскую контору в городе Ханау. В результате инцидента погибли девять человек, ранены четверо. Позднее преступник был найден мёртвым в своём доме.  Говорит Москва

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