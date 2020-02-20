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НОВОСТИ

В Южной Корее зафиксирована первая смерть инфицированного коронавирусом

12:05 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый случай смерти зараженного коронавирусом зарегистрирован в Республике Корея. Об этом сообщает в четверг агентство Рёнхап со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.

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