В Южной Корее зафиксирована первая смерть инфицированного коронавирусом

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый случай смерти зараженного коронавирусом зарегистрирован в Республике Корея. Об этом сообщает в четверг агентство Рёнхап со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.