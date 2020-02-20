Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России - СМИ
12:32 20.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России. По информации журнала Форбс, состояние Бакальчук составило $1,4 млрд.
Впервые Татьяна Бакальчук вошла в список богатейших людей страны в 2018, тогда ее состояние Forbes оценил в $600 млн. Через год она удвоила свой капитал, обеспечив статус второй женщины-миллиардера в списке после Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
За минувший год компания Бакальчук выполнила 164 млн заказов — почти вдвое больше, чем годом ранее. Во столько же раз вырос и ассортимент продаваемых товаров. Собственная сеть пунктов выдачи заказов Wildberries превысила 6300 точек на территории России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. Год назад стало известно о планах интернет-ретейлера выйти на рынок Польши.
Добавим, что с января нынешнего года компания запустила продажи и на территории Евросоюза. Эхо Москвы
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