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Военный спутник "Меридиан-М" успешно выведен на орбиту

15:00 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту военный спутник связи "Меридиан-М", сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Стартовавшая в четверг, 20 февраля, в 11 часов 24 минуты мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1А" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат "Меридиан-М", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1А" и выведение космического аппарата на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме.

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