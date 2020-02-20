Чертаново Центральное благоустроят за три года по программе "Мой район"
15:14 20.02.2020
Проект модернизации Чертанова Центрального весьма масштабный. Тут планируют открыть спорткомплекс с ледовым катком и залом общефизической подготовки, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Планируется капремонт поликлиники №2, детской поликлиники №129, ремонт библиотеки №151. Благоустроить предполагается парк «Каскад Кировоградских прудов», парка у Красного пруда, бульвар на ул. Кировоградской и 29 дворовых территорий, а также модернизировать кордодром - площадь для запуска авиамоделей на улице Красного Маяка.
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