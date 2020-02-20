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НОВОСТИ

Чертаново Центральное благоустроят за три года по программе "Мой район"

15:14 20.02.2020

Выполнение программы «Мой район» позволит улучшить благоустройство Центрального Чертанова. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который участвовал сегодня в открытии в муниципалитете флагманского офиса «Мои документы», ситуация там может измениться за три года.  «Помимо МФЦ для Чертаново Центральное создана программа «Мой район», - заявил градоначальник. - Для Чертаново Центральное - это капитальная реконструкция детской и взрослой поликлиник, действующей библиотеки и двух парков: «Каскадные пруды» и «Красное». Ряд других территорий, в том числе дворовые территории и улицы. Чертаново Центральное будет в течение трех лет обустраивается таким образом, что будет комплексное развитие и комфортный район для жителей, так же как и для других жителей районов Москвы».
Проект модернизации Чертанова Центрального весьма масштабный. Тут планируют открыть спорткомплекс с ледовым катком и залом общефизической подготовки, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Планируется капремонт поликлиники №2, детской поликлиники №129, ремонт библиотеки №151. Благоустроить предполагается парк «Каскад Кировоградских прудов», парка у Красного пруда, бульвар на ул. Кировоградской и 29 дворовых территорий, а также модернизировать кордодром - площадь для запуска авиамоделей на улице Красного Маяка.

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