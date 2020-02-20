Бизнес предложили штрафовать за неоплату вывоза отходов

16:32 Источник: РБК

Минприроды прорабатывает инициативу о введении штрафов для юридических лиц, которые не платят региональным операторам за вывоз отходов, уклоняясь от заключения договоров с ними, сообщила РБК пресс-секретарь ведомства Наталья Хлопунова. По ее словам, такая идея возникла по итогам проведения ряда совещаний по проблемам мусорной реформы, стартовавшей в России в начале 2019 года.

«Сейчас отсутствуют действенные рычаги влияния на «уклонистов». Минприроды прорабатывает инициативу внесения поправок в законодательство о штрафах для юрлиц за незаключение договоров с регоператорами на вывоз образованного компанией мусора», — отметила Хлопунова. По ее словам, недопустимо, когда юрлица перекладывают свои твердые коммунальные отходы (ТКО) в мусорные контейнеры жилых домов, что в конечном итоге сказывается «на кошельках граждан».

Ни размер штрафов, ни сроки внесения инициативы в правительство представитель Минприроды не назвала.