Бизнес предложили штрафовать за неоплату вывоза отходов
16:32 20.02.2020 Источник: РБК
Минприроды прорабатывает инициативу о введении штрафов для юридических лиц, которые не платят региональным операторам за вывоз отходов, уклоняясь от заключения договоров с ними, сообщила РБК пресс-секретарь ведомства Наталья Хлопунова. По ее словам, такая идея возникла по итогам проведения ряда совещаний по проблемам мусорной реформы, стартовавшей в России в начале 2019 года.
«Сейчас отсутствуют действенные рычаги влияния на «уклонистов». Минприроды прорабатывает инициативу внесения поправок в законодательство о штрафах для юрлиц за незаключение договоров с регоператорами на вывоз образованного компанией мусора», — отметила Хлопунова. По ее словам, недопустимо, когда юрлица перекладывают свои твердые коммунальные отходы (ТКО) в мусорные контейнеры жилых домов, что в конечном итоге сказывается «на кошельках граждан».
Ни размер штрафов, ни сроки внесения инициативы в правительство представитель Минприроды не назвала.
НОВОСТИ
- 17:17 20.02.2020
- Мэр Собянин рассказал как "Мой район" изменит Чертаново Центральное
- 17:12 20.02.2020
- В Британии предложили принять Олимпиаду в Лондоне вместо Токио из-за коронавируса
- 17:00 20.02.2020
- Госдума приняла в окончательном чтении закон о выплате маткапитала при рождении первого ребенка
- 16:12 20.02.2020
- Вузы Екатеринбурга переводят на дистанционное обучение студентов из Китая
- 16:00 20.02.2020
- Кремль проанализирует информацию об увеличении уголовных дел против бизнеса в РФ - Песков
- 15:32 20.02.2020
- Песков счел риторическим вопрос жительницы Петербурга, как прожить на 10,8 тыс. рублей
- 15:14 20.02.2020
- Чертаново Центральное благоустроят за три года по программе "Мой район"
- 15:12 20.02.2020
- Курение вызывает свыше 15% смертей в РФ - исследование
- 15:00 20.02.2020
- Военный спутник "Меридиан-М" успешно выведен на орбиту
- 14:32 20.02.2020
- Для голосования по Конституции ЦИК создаст дополнительные участки на рабочих местах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать