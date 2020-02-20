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МИД Грузии утверждает, что РФ причастна к кибератакам на грузинские сайты в 2019 году

18:40 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабная кибератака, осуществленная в октябре 2019 года на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ. Об этом в четверг заявил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге.

"28 октября 2019 года в Грузии была осуществлена широкомасштабная кибератака на сайты администрации президента, судебной системы, разных муниципалитетов, государственных и коммерческих учреждений и СМИ, на серверы и разные системы управления. <...> Согласно проведенному расследованию грузинской стороной и информации, полученной при сотрудничестве с международными партнерами, указанная кибератака была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ", - сказал Константиниди.

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