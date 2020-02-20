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Мэр Собянин рассказал как "Мой район" изменит Чертаново Центральное

17:17 20.02.2020

По программе «Мой район» в ближайшее время в Чертанове Центральном будет проведено благоустройство, отремонтированы поликлиники и открыты крупые спортивные объекты. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».
«Все важное для комфортной жизни должно быть в каждом округе. Именно об этом программа комплексного благоустройства «Мой район». Ранее мы сделали ремонт детской школы искусств "Тутти", благоустроили старинную Липовую аллею. В ближайшие годы достроим спорткомплекс с ледовым катком и два физкультурно-оздоровительных комплекса. Наметили ремонт детской и взрослой поликлиник, ремонт библиотеки №151, благоустройство "Каскада Кировоградских прудов", парка у Красного пруда и площади для авиамоделирования» - отметил градоначальник.
Программа «Мой район», разработанная по инициативе Сергея Собянина, призвана обеспечить создание комфортной среды во всех районах Москвы – как в центре, так и не периферии.
и ставит своей целью создание комфортных условий проживания во всех районах Москвы, независимо от их удаленности от центра.

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