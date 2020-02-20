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НОВОСТИ

Всероссийское голосование по изменениям в конституции пройдет до 1 мая - Крашенинников

19:20 20.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в четверг подтвердил ТАСС, что общероссийское голосование по изменениям в конституции пройдет до майских праздников.

"Пока понятно, что это будет выходной. И, скорее всего, понятно, что это будет до майских праздников", - сказал депутат, также занимающий пост сопредседателя рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны.

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