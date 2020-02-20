Боевики в Сирии попытались сбить российский Су-24 - СМИ

21:20 Источник: Интерфакс

Поддерживаемые Турцией боевики в сирийской провинции Идлиб в четверг попытались при помощи ПЗРК сбить атаковавший их российский бомбардировщик Су-24, сообщает арабский портал "Аль-Масдар".

Он публикует видео, на котором, как утверждается, видно, как в сторону самолета летит пущенная боевиками ракета.

В сообщении не уточняется, какую именно модель ПЗРК в данном случае использовали боевики.

15 февраля российский военно-дипломатический источник сообщил, что боевики в Идлибской зоне деэскалации получили от Турции американские переносные зенитные ракетные комплексы.

При этом пользователи соцсетей отмечают, что Су-24 сумел уклониться от летевшей в его сторону ракеты.

Ранее в четверг сообщалось, что российские бомбардировщики на севере Сирии уничтожили бронетехнику боевиков, которые совершали атаку при поддержке турецких сил, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.