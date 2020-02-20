Боевики в Сирии попытались сбить российский Су-24 - СМИ
21:20 20.02.2020 Источник: Интерфакс
Поддерживаемые Турцией боевики в сирийской провинции Идлиб в четверг попытались при помощи ПЗРК сбить атаковавший их российский бомбардировщик Су-24, сообщает арабский портал "Аль-Масдар".
Он публикует видео, на котором, как утверждается, видно, как в сторону самолета летит пущенная боевиками ракета.
В сообщении не уточняется, какую именно модель ПЗРК в данном случае использовали боевики.
15 февраля российский военно-дипломатический источник сообщил, что боевики в Идлибской зоне деэскалации получили от Турции американские переносные зенитные ракетные комплексы.
При этом пользователи соцсетей отмечают, что Су-24 сумел уклониться от летевшей в его сторону ракеты.
Ранее в четверг сообщалось, что российские бомбардировщики на севере Сирии уничтожили бронетехнику боевиков, которые совершали атаку при поддержке турецких сил, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.
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