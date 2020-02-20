0
0
0
НОВОСТИ

В Полтавской области Украины начались протесты из-за размещения эвакуированных из Китая

22:40 20.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Премьер-министр Украины срочно полетит в Полтавскую область, где начались протесты из-за размещения эвакуированных из Китая. Алексей Гончарук написал это в своем телеграм-канале. Этим утром в поселке Новые Санжары, куда решили доставить всех украинцев из Уханя, местные жители перекрыли дорогу и оказали сопротивление полицейским.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 20.02.2020
Законопроект об отмене комиссии при оплате ЖКУ внесен в Госдуму
0
152
21:20 20.02.2020
Боевики в Сирии попытались сбить российский Су-24 - СМИ
0
201
20:40 20.02.2020
Турция запросила у США ЗРК Patriot, утверждает агентство Bloomberg
0
243
20:00 20.02.2020
В Дании арестованы пятеро российских моряков
0
286
19:20 20.02.2020
Всероссийское голосование по изменениям в конституции пройдет до 1 мая - Крашенинников
0
310
18:40 20.02.2020
МИД Грузии утверждает, что РФ причастна к кибератакам на грузинские сайты в 2019 году
0
342
18:00 20.02.2020
Два турецких солдата погибли в результате авиаудара в Идлибе - Минобороны Турции
0
384
17:41 20.02.2020
ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в сирийском Идлибе
0
485
17:32 20.02.2020
Зюганов вступился за фигурантов дела "Сети" - СМИ
0
414
17:17 20.02.2020
Мэр Собянин рассказал как "Мой район" изменит Чертаново Центральное
0
405

Возврат к списку