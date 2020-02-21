У Турции нет намерений вступать в столкновение с РФ в Идлибе - Минобороны республики
09:00 21.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция не намерена вступать в конфликт с Россией в сирийской провинции Идлиб из-за обострения ситуации в регионе. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу "Си-эн-эн тюрк" министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"У нас нет намерений вступать в столкновение с Россией. Наши переговоры [по Идлибу] не зашли в тупик, они будут продолжены. Наши наблюдательные посты также продолжат функционировать", - отметил министр.
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