У Турции нет намерений вступать в столкновение с РФ в Идлибе - Минобороны республики

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не намерена вступать в конфликт с Россией в сирийской провинции Идлиб из-за обострения ситуации в регионе. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу "Си-эн-эн тюрк" министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"У нас нет намерений вступать в столкновение с Россией. Наши переговоры [по Идлибу] не зашли в тупик, они будут продолжены. Наши наблюдательные посты также продолжат функционировать", - отметил министр.